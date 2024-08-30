Москва, 30 августа, 2024, 16:58 — ИА Регнум. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности сотрудники предприятий «Роснефти» проводят просветительские, экологические, культурные и спортивные акции. Во всех регионах присутствия «Роснефти» проходят торжественные мероприятия, на которых лучшим работникам предприятий вручают отраслевые, корпоративные и региональные награды.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Предприятия «Роснефти» празднуют День нефтяника

Профессиональный праздник нефтяников в этом году совпал с Днём знаний и предприятия «Роснефти» провели благотворительные мероприятия для детей. В акциях приняли участие 7,5 тысячи волонтеров «Роснефти», которые помогли собрать в школу более 3,5 тысячи детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также воспитанников семейных центров.

Традиционно праздники нефтяники встречают спортивными мероприятиями. Состязания по хоккею, мини-футболу, легкой атлетике, волейболу, настольному теннису, шахматам, гиревому спорту, бильярду, плаванию, а также многоборью ГТО для своих сотрудников организовали «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Удмуртнефть», «РН-Уватнефтегаз», «Тюменнефтегаз», «Саратовский НПЗ».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Почетным гостем «Кубка Ванкора» по хоккею стал экс-игрок национальной сборной России Дмитрий Быков

Почетным гостем «Кубка Ванкора» по хоккею стал экс-игрок национальной сборной России, тренер молодёжной команды хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Быков. Он провёл открытую тренировку для детей. Предприятие также организовало традиционный легкоатлетический забег, в котором приняло участие более 200 сотрудников предприятий «Роснефти» в Красноярском крае.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Работники «РН-Ванкор» также провели фестиваль граффити

Во многих городах России в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности проходят массовые культурные события. На ключевых объектах «Восток Ойл» — Бухте Север и производственной базе «Таналау» — впервые в истории предприятия прошел рок-фестиваль. Со сцены для вахтовиков прозвучали кавер-версии хитов отечественной и мировой рок-сцены. Работники «РН-Ванкор» также провели фестиваль граффити, где нефтяники вместе с профессиональным художником создали на производственном участке масштабную картину, которая украсила стену жилого вахтового комплекса. А жителям города Дудинка на севере Красноярского края нефтяники подарили мурал площадью 400 кв. м, ставший новым культурным достоянием северной столицы Таймыра.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Жителям Дудинки подарили мурал площадью 400 кв. м

Работники также поделились атмосферой праздника с жителями регионов, приурочив к нему открытие социальных объектов. Так, в Хабаровском крае сотрудники Комсомольского НПЗ обустроили спортивную площадку городского лицея в Комсомольске-на-Амуре, а Рязанская нефтеперерабатывающая компания благоустроила детскую спортивную площадку в деревне Турлатово Рязанского района. В свою очередь, при поддержке «РН-Юганскнефтегаза» в п. Лямина Сургутского района открыт новый спортивный комплекс для занятий и соревнований по командным видам спорта.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Комсомольский НПЗ

Некоторые предприятия компании провели экологические акции. Например, работники «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» помогли благоустроить экотропы на территории национального природного парка «Ленские столбы» в Якутии. Этот парк внесен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Нефтяники очистили территорию площадью около двух гектаров от строительного мусора и засохших деревьев.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Работники «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» помогли благоустроить экотропы на территории национального природного парка «Ленские столбы»

Волонтеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании высадили именную аллею в Центральном парке культуры и отдыха Рязани. Их коллеги из Комсомольского НПЗ высадили аллею Нефтяников у краевого дома молодёжи, а также цветочную клумбу площадью 150 кв. м в виде логотипа «Роснефти. Сотрудники Сызранского НПЗ высадили 80 деревьев на территории образовательных учреждений Сызрани. Работники Ангарского завода полимеров совместно с детьми высадили в г. Ангарск (Иркутская область) 50 саженцев деревьев, а активисты «Харампурнефтегаза» на Ямале посадили аллею нефтяников и провели субботник на территории национальной деревни Харампур.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Предприятия «Роснефти» празднуют День нефтяника

Семейные праздники здоровья провели ТомскНИПИнефть, Ангарский завод полимеров, Комсомольский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, «СевКомНефтегаз». Они объединили сотрудников, их детей, а также активных ветеранов-нефтяников и жителей региона, для которых были организованы спортивные мастер-классы, командные эстафеты, а также сдача нормативов комплекса ГТО.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Предприятия «Роснефти» празднуют День нефтяника

Кроме того, предприятия «Роснефти» провели в регионах познавательные мероприятия по популяризации нефтяных профессий. В офисе «Харампурнефтегаза» в преддверии праздника открылась музейная экспозиция маркшейдерского ретро-оборудования, а на Кондинском промысле «Конданефти» для вахтового персонала организовали тематический квиз.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники Комсомольского НПЗ устроили экологический забег

Комсомольский НПЗ организовал на городской площадке станцию профмастерства, где молодые специалисты завода проводили для гостей всех возрастов химические опыты и викторины с призами. Ангарский завод полимеров провёл для школьников День маленького нефтяника с мастер-классами, танцевальными баттлами и квестом, посвящённым профессии нефтехимика.