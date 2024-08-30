Москва, 30 августа, 2024, 16:31 — ИА Регнум. На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» прошла встреча с российским журналистом, радио — и телеведущим Владимиром Соловьёвым. Он поделился с молодёжью профессиональным опытом и ответил на вопросы участников.

Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы На «Москве 2030» Владимир Соловьев поговорил с молодежью о патриотизме

Журналист уделил особое внимание проблеме искажения исторических фактов в современном мире и медиапространстве, а также важности сохранения патриотизма и памяти о знаковых событиях.

Соловьёв подчеркнул, что последние несколько лет в мире начинают меняться представления о жизни, и у каждого выстраивается своё отношение к событиям, которые происходят сейчас. «Поэтому важно готовить себя ко всему, что происходит и будет происходить. Ведь жизнь состоит не из бесед, а из поступков», — отметил он. «Важно найти в себе силы, чтобы решиться и сделать шаг, а также не потерять себя», — подчеркнул Соловьев.

Организатором встречи выступил проект «Молодёжь Москвы» при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит более чем на 30 площадках по всему городу. Его гости узнают все о развитии города: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.