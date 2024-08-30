Харьков, Украина, 30 августа, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Украинские войска сосредоточили большую часть личного состава и техники на купянском участке фронта, где продолжаются тяжёлые бои. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

«На купянском участке фронта противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники. Тяжёлые бои продолжаются. Движемся дальше», — передаёт его слова ТАСС.

Он отметил, что российским бойцам удалось освободить ещё один населённый пункт в Харьковской области — Синьковку.

30 августа об освобождении Синьковки проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он добавил, что на Волчанском и Липцовском направлениях российские войска нанесли удары по формированиям бригады морской пехоты, а также по двум бригадам теробороны и двум бригадам нацгвардии.

Кроме того, Минобороны сообщило об освобождении Константиновки и Новожеланного в Донецкой Народной Республике (ДНР).

29 августа ведомство доложило об освобождении сёл Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР.

Ранее российские военнослужащие освободили населённый пункт Камышевка в ДНР.