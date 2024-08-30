Москва, 30 августа, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В Международном детском центре «Артек» завершилась программа федерального проекта «Без срока давности». Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Национального центра исторической памяти при президенте России.

artek.org

С 8 по 29 августа в рамках девятой смены «Солнце, море и Артек» в Крыму прошла программа федерального проекта «Без срока давности», которую реализует Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

Набор участников на дополнительную общеразвивающую программу проводился по итогам конкурсного отбора. Для участия нужно было подтвердить достижения в творческой, проектной, исследовательской деятельности по проекту «Без срока давности» и выполнить специальное задание — проектную работу по этому направлению.

На конкурс поступило 108 заявок из 34 регионов России, а также из Республики Беларусь. Жюри выбрали 30 победителей, которые были поощрены путёвками на тематическую смену.

Образовательная программа объединила талантливых ребят из разных регионов России и стран мира. Их всех объединяет любовь к России и её истории, а также общие интересы, взгляды и ценности.

Цель программы — расширение представления обучающихся о теме геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, повышение исторического сознания в молодежной среде и патриотическое воспитание.

Для участников была сформирована насыщенная программа, включающая творческие, образовательные и культурные мероприятия, встречи с почетными гостями и открытые диалоги.

Школьники узнали о подвиге мирного населения в годы Великой Отечественной войны, историю судебных процессов над нацистскими преступниками. Они научились обобщать историческую информацию на основании документальных свидетельств, анализировать информационные ресурсы по теме геноцида советского народа и применять полученные знания в проектной, блогерской и школьной деятельности.

Обучающиеся овладели навыками оценки и объяснения значения исторических событий и личностей, логического мышления, умением самостоятельно делать выводы, сравнивать, оценивать, обобщать, анализировать и навыками работе в команде.

«Очень важно, чтобы ребята, изучая историю, видели не отдельные факты и события, будь они даже очень интересные, но в первую очередь обращали внимание на тот смысл, который формирует наш генетический национальный историко-культурный код», — приводит пресс-служба слова руководителя Национального центра исторической памяти Елены Малышевой.

В рамках тематической смены активисты проекта «Без срока давности» предложили сделать 10 октября (день гибели детей — инвалидов из города Ейск, зверски задушенных нацистами в машинах-душегубках) Днём памяти детей — жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны. Было предложено организовать первую акцию, посвящённую памяти уничтоженных нацистами и их пособниками детей, именно в Международном детском центре «Артек» и городе Ейск с зачитыванием биографий детей войны, тем самым дав старт этой акции по всей стране.

Дополнительная общеразвивающая программа «Без срока давности» предназначена для обучающихся, интересующихся историей и социально-гуманитарными вопросами. Она позволяет молодым людям получить теоретические и практические знания о геноциде советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Федеральный проект «Без срока давности» уже создал основу для работы в области архивного дела, поисковых работ, экскурсий и творчества.

Как передавало ИА Регнум, в Тульском областном суде состоялось первое выездное заседание по делу о геноциде советского народа нацистами и их пособниками на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Иск был подготовлен по указанию генпрокурора РФ Игоря Краснова в рамках масштабного проекта «Без срока давности», который поддержал президент Владимир Путин.

По словам врио губернатора Дмитрия Миляева, по иску была проделана огромная работа. Специалисты проанализировали архивные документы, нашли свидетелей. Также к делу привлекли краеведов, поисковиков и других профильных специалистов. Миляев поблагодарил сотрудников и руководителей прокуратуры Тульской области, региональные управления ФСБ и СК. В ходе заседания прокурор Тульской области Александр Грицаенко представил ключевые факты и призвал признать их военными преступлениями и преступлениями против человечности.