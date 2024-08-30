Москва, 30 августа, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Ко Дню знаний компания «Роснефть» провела экскурсии в детский образовательный парк «Кидзания» и Московский зоопарк для 220 детей из Курской области, ДНР, ЛНР и семейного центра «Преображение».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала экскурсии для детей из Курской области, ЛНР и ДНР

В «Кидзании» ребята увидели несколько десятков экспозиций парка и смогли попробовать себя в разных профессиях. В зоне «Роснефти» они побывали в секции нефтедобычи, на нефтеперерабатывающем заводе и автомобильном заправочном комплексе. Там они узнали, как работает нефтяное оборудование и самостоятельно отправили «добытую нефть» на переработку. После этого они проверили ее качество в лаборатории и узнали, какие стадии переработки проходит нефть, прежде чем превратиться в бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты.

В Московском зоопарке детям рассказали о диких животных: чем они питаются и как за ними ухаживать. Особое впечатление на ребят произвело знакомство с белыми медведями, которые находятся под опекой «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала экскурсии для детей из Курской области, ЛНР и ДНР

Компания провела экскурсии в рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел». За последние три года предприятия «Роснефти» провели более тысячи мероприятий для детей. Волонтеры компании каждый год принимают активное участие в благотворительных всероссийских и региональных акциях, в том числе в «Ёлке желаний», «Помоги пойти учиться», «Рождественской ёлке», «Чужих детей не бывает» и других.