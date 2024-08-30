Филадельфия, США, 30 августа, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Форвард клуба «Коламбус Блю Джекетс», семикратный участник матча звёзд НХЛ Джон Майкл (Джонни) Годро погиб в возрасте 31 года, сообщает 30 августа пресс-служба клуба.

Lukasz Sobala/Global Look Press Джон Майкл (Джонни) Годро

В «Коламбусе» заявили, что потрясены случившейся трагедией и опустошены из-за внезапной потери игрока. В команде подчеркнули, что Годро изменил хоккей и произвёл неизгладимое впечатление, на всех, кто его знал.

«Джонни играл с огромной радостью, которую чувствовали все, кто видел его на льду. Он привносил искреннюю любовь к хоккею повсюду, где выступал», — говорится в некрологе.

Ранее СМИ сообщили о гибели Джонни Годро и его брата Мэттью во время велосипедной прогулки, их сбил пьяный водитель. Мэттью, как и старший брат, занимался хоккеем. Он выступал за команду Бостонского колледжа.

Ранее телерадиосеть CBS информировала, что вечером 29 августа два велосипедиста погибли в результате ДТП в городе Педриктауне штата Нью-Джерси. Неподалёку от места аварии находится дом, где Джонни Гордо жил в детстве.

Джонни Гордо родился в 1993 году в штате Нью-Джерси. Выступал за клуб «Дюбюк Файтинг Сейнтс» и Бостонский колледж. В 2014 году начал карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе команды «Калгари Флеймз». С 2022 года Гордо играл за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету за два сезона 161 матч и 134 очка (33+101).