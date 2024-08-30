Москва, 30 августа, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Разведчики группировки ВС России «Центр» показали трофеи, полученные с позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишет «Российская газета».

Kay Nietfeld/Global Look Press

Так, один из украинских бойцов оставил на магазине своего автомата послание.

«Если хочешь знать цену жизни, спроси у покойника», — выцарапано на магазине.

Среди трофеев также значатся автоматические винтовки М16 американского производства, гранаты и гранатомёты, а также полевой телефон Standard Electric 1958 года выпуска.

Как передавало ИА Регнум, российские военные, освободившие город Марьинку в ДНР, 12 декабря нашли написанное маркером на кирпичной стене предсмертное письмо бойца с просьбой позаботиться о родных.

«Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», — написал боец на белом кирпиче.

Когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) выбили из Марьинки, российские военные приступили к зачистке территории. Так, в подвале одного из домов они нашли эту надпись и девять тел погибших российских бойцов.