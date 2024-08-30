Москва, 30 августа, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Рособрнадзор не поддержал идею о возможности круглогодично пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в специализированных центрах, сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Идея о возможности круглогодичной пересдачи ЕГЭ в специализированных центрах поддержки не нашла в силу того, что это требует значительных финансовых затрат», — сказал он на Всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

Круглинский отметил, что эта инициатива также нарушает принцип равенства возможностей экзаменов в пользу жителей крупных городов, где подобные центры, скорее всего, появятся.

Как передавало ИА Регнум, 2024 года выпускники получили право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию. Глава государства также потребовал устранить расхождения между школьной программой и вопросами на экзаменах.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова подчеркнула, что предложенный Путиным механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ будет касаться всех предметов, а не только обязательных.

Так, пересдача ЕГЭ по одному из предметов позволила ещё 122 школьникам набрать 100 баллов. 54 школьника из 122 первоначально получили от 81 до 99 баллов, а после пересдачи довели свои результаты до 100 баллов. Среди них выше доля тех, кто сдавал информатику, — 20 человек. Ещё по восемь школьников сдавали русский язык и профильную математику.