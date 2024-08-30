Москва, 30 августа, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм версии 2023 года принят на вооружение Росгвардии, соответствующее постановление правительства было подписано 28 августа, сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В 2023 году АК-12 был принят на вооружение МВД, напомнила пресс-служба.

«Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений автомата. В АК-12 образца 2023 года внесён целый ряд технологических обновлений, повысивших его эксплуатационные качества. При этом усовершенствованный АК-12 сохранил свои традиционные надёжность и стойкость к внешним воздействиям», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа «Калашников» показал новый подствольный гранатомёт ГП-46. Мировая премьера нового оружия состоится на выставке оборонной промышленности ADEX-2024 в Баку. Гранатомёт предназначен для поражения живой силы противника в окопах, траншеях и небронированной технике.

10 августа концерн представил новый ручной пулемёт РПЛ-20 калибра 5,45 мм. Он предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей сухопутных войск, ВДВ, а также морской пехоты и подразделений специального назначения, отмечалось в сообщении.

Ранее концерном также был представлен новый автомат АК-19 для патронов натовского образца. Новинка была создана на базе автомата АК-12 калибра 5,45 мм. Модель адаптирована к всесуточному применению и обладает повышенной точностью, отмечал концерн.