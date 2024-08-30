Ростов-на-Дону, 30 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудники Следственного комитета проводят проверку после того, как восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком. Об этом сообщило Следственное управление СК по региону.

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«По предварительным данным, 27.08.2024 года малолетний мальчик, находясь на участке местности, расположенном вблизи многоквартирного жилого дома по ул. Передовая в г. Ростове-на-Дону, провалился в грунтовую яму, наполненную горячей водой, образовавшуюся в результате прорыва трубы с горячим водоснабжением», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с ожогами конечностей первой и второй степени.

Отмечается, что в ходе проверки все обстоятельства произошедшего будут установлены, после чего будет принято процессуальное решение.

Как передавало ИА Регнум, 16 января в Нижнем Новгороде 12 человек, в том числе двое детей, получили ожоги ног из-за прорыва трубопровода. Тогда на улице Студёной лопнула 700-миллиметровая труба, в результате чего кипяток хлынул наружу. В зону поражения попали несколько человек. Их доставили в больницу с ожогами ног первой–второй степени.