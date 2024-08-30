Москва, 30 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении населённых пунктов Кремяное, Пушкарское и Черкасское Поречное в Курской области, сообщил 30 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ТАСС/Алексей Коновалов

По его словам, также были сорваны попытки проведения атак в направлении населённых пунктов Малая Локня, Пушкарное и Русская Конопелька.

«Потери противника составили: до 40 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал он на брифинге.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 7800 военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машин, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, и т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк. ЦРУ контактирует с киевскими властями, обсуждая действия ВСУ при атаке на Курскую область, признал 28 августа замдиректора управления Дэвид Коэн.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.