Курск, 30 августа, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 380 человек, сообщило 30 августа Министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также противник в указанный период потерял 22 единицы бронетехники, сказано в сообщении министерства.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномёта, станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.) и 8 автомобилей», — отметило министерство.

Кроме того, ведомство 30 августа сообщило, что совокупные потери ВСУ за время боевых действий на данном направлении (с 6 августа) превысило 7800 человек, также противник потерял 75 танков. В минувшие сутки российские войска отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в регионе.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк. ЦРУ контактирует с киевскими властями, обсуждая действия ВСУ при атаке на Курскую область, признал 28 августа замдиректора управления Дэвид Коэн.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.