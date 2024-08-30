Филадельфия, США, 30 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Американский хоккеист, форвард «Коламбуса» Джон Майкл (Джонни) Годро и его брат Мэттью попали под автомобиль во время велосипедной прогулки и погибли. Об этом канадское издание Heartlandnews, ссылаясь на экс-арбитра НХЛ Тима Пила и скаута Дилана Робилларда, сообщает 30 августа.

Lukasz Laskowski/Global Look Press Джонатан Годро

Отмечается, что братьев Годро сбил пьяный водитель. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

Ранее телерадиосеть CBS сообщила, что вечером 29 августа два велосипедиста погибли в результате ДТП в городе Педриктауне штата Нью-Джерси. Неподалёку от места аварии находится дом, где Джонни Гордо жил в детстве.

Джонни Гордо родился в 1993 году в штате Нью-Джерси. Выступал за клуб «Дюбюк Файтинг Сейнтс» и Бостонский колледж. В 2014 году начал карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе команды «Калгари Флеймз».

С 2022 года Гордо играл за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету 161 матч за два сезона и 134 очка (33+101). Его младший брат Мэттью тоже занимался хоккеем и выступал за Бостонский колледж.