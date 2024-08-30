Казань, 30 августа, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов в беседе с ИА Регнум подтвердил, что у его детей есть гражданство США. При этом мужчина заверил, что уведомлял об этом факте власти.

30 августа стало известно, что судье Верховного суда Татарстана грозит увольнение, а в отношении его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США. Американское гражданство также оказалось у дочери Юсупова Наили.

По словам Ризвана, уголовное дело в отношении его родных действительно было возбуждено, но он заверил, что предоставлял властям данные о наличии вторых гражданств у семьи, а паспорта дети получили, так как родились в Нью-Йорке.

«Да, действительно, есть такое дело. Но если вы откроете закон о гражданстве, то поймёте, что никакого состава преступления нет. Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США. Они были рождены в Нью-Йорке, имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык, на них был поставлен апостиль и они были предоставлены в консульское учреждение. Этим занималась моя супруга», — объяснил Юсупов.

Судья рассказал, что, по закону о гражданстве, все необходимые меры при оформлении документов родителями были приняты в момент обращения в консульство. По его словам, дополнительных уведомлений законодательство не требует.

Теперь в этом деле будут разбираться следователи.