Казань, 30 августа, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова оказались гражданами США. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум

По его данным, дети Ризвана и Эльвиры Юсуповых родились в роддоме в Соединённых Штатах. Все документы были оформлены в консульстве США. Однако семья это скрывала. Юсуповы утверждали, что их дети Наиля и Гаяз якобы родились во время домашних родов в Казани.

Источник добавил, что Наиля сейчас живет в Нидерландах, в то время как Эльвира Юсупова и ее 19-летний сын проживают в Татарстане. В отношении Гаяза и Эльвиры возбудили уголовное дело за сокрытие информации о паспорте другого государства. Ризвана Юсупова могут за это уволить.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля в Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, у которой было гражданство России и США. По словам представителей Центра общественных связей ФСБ, с начала проведения спецоперации она собирала деньги на помощь ВСУ. На эти средства для ВСУ приобретались предметы тактической медицины, а также экипировка, средства поражения и боеприпасы.