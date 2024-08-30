Москва, 30 августа, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В отношении экс-футболиста сборной Украины и бывшего полузащитника ФК «Локомотив» Александра Алиева, призывавшего украинских военных убивать мирных жителей Курской области, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщило столичное управление СК РФ.

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«Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ведомство отметило, что Алиев публично опубликовал видео, в котором он призвал к осуществлению террористической деятельности на территории Курской области.

Алиев объявлен в розыск. В настоящее время сотрудники столичного управления СК проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Алиев призвал Вооружённые силы Украины (ВСУ) убивать мирных жителей в Курской области.

Алиев родился в Хабаровске в 1985 году, начал серьёзно заниматься футболом в 12 лет, когда семья переехала в Курск. В возрасте 15 лет спортсмен перешёл из московского «Спартака» в киевское «Динамо». За «Локомотив» Алиев играл в 2010 году.

Отец Алиева был военным лётчиком, а мать родилась в Курске. У футболиста там остались родственники, сообщают Telegram-каналы.