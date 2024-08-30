Белгород, 30 августа, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев и ещё один мирный житель были ранены в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщил 30 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По его словам, FPV-дрон противника сбросил боеприпас на машину Старцева, который выехал на обследование села Петровка после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«В результате атаки у главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы», — добавил Гладков.

Глава поселения госпитализирован, в ближайшее время он будет переведён в областную клиническую больницу.

Также в результате агрессии киевского режима пострадал мирный житель села Петровка. Мужчина находился у себя дома во время атаки дронов ВСУ. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами.

По информации Гладкова, украинские беспилотники атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки. Войска ВСУ обстреляли 29 населённых пунктов в девяти муниципалитетах региона. Суммарно было выпущено 73 снаряда и зафиксировано 27 атак с использованием БРЛА ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в результате обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Ранения получили два мирных жителя.

Их с различными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вследствие прилёта снаряда были повреждены административное здание и социальный объект. Также произошло возгорание легкового автомобиля, проинформировал Вячеслав Гладков.

В этот же день атакам подверглись сёла Замостье и Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе, село Петровка в Белгородском районе. Повреждения получили несколько жилых домов и хозяйственных построек, в частности, в Новостроевке-Первой полностью сгорел частный дом.