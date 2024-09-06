Москва, 6 сентября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России развивается сеть высокотехнологичных производств на базе промпарков, технопарков и агропарков. Они помогают организовать производство с минимальными затратами — государство готово возместить до 99% расходов бизнесменов на развитие промышленной инфраструктуры. А с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» для резидентов таких парков действует широкий спектр преференций: от снижения налоговой нагрузки до льгот по аренде земельных участков.

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«Сегодня в России действуют 430 частных и государственных промпарков, технопарков и агропарков Минэкономразвития и Минпромторга. На их базе развивают свое производство уже две тысячи компаний малого и среднего бизнеса», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

И количество таких парков будет увеличиваться. Так, президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году создать ещё не менее 100 новых центров индустриального развития страны.

Новый технопарк, например, появился в июле 2024 года удмуртском городе Сарапуле. «Русклимат ИКСЭл — Сарапул» ориентирован на производство инженерных климатических систем и электроники. Производственные площади разместились на участке более 17 тыс. кв. м. Создано более 400 рабочих мест, а объём инвестиций проекта составляет 1,7 млрд рублей.

«Русклимат ИКСЭл-Сарапул» — это уже не долгосрочная задача, а это здесь, сегодня и сейчас. Здесь производится высокотехнологичное и импортозамещающее оборудование, конкурирующее не только в стране, но и во всем мире <…> Это важно, потому что это про жизнь, про качество жизни», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Индустриальный кластер стал вторым климатическим технопарком в России. Первый технопарк «Русклимат ИКСЭл» расположен в городе Киржаче Владимирской области и объединяет 16 предприятий — лидеров климатической отрасли.

А в технопарке «Жигулёвская долина 2» в Тольятти разместила своё производство компания «Промметэкс». Она выпускает уникальные добавки для трансмиссионных и моторных масел, содержащие наноматериалы. Продукция предприятия используется для восстановления повреждённых поверхностей транспортных средств, способствует экономии топлива до 15% и увеличению мощности двигателя до 6%.

В рамках нацпроекта компании была оказана помощь в подписании соглашения о сотрудничестве с участниками Станкостроительного кластера технопарка. Кроме того, через центр «Мой бизнес» для «Промметэкса» привлекли грантовое финансирование от Фонда содействия инновациям в размере 3,5 млн рублей. К тому же в 2022 году предприятие получило статус участника проекта фонда «Сколково».

Производство электротехнической продукции готовится запустить на базе индустриального парка в Чебоксарах компания «ЕВРАЗ АВТОМАТИКА». Реализация этого проекта с вложением более 70 млн рублей позволит компании решить проблему с нехваткой производственных площадей и создать более 50 рабочих мест. Весь цикл будет расположен в одном месте, что значительно сократит затраты на логистику и повысит контроль качества.

При реализации проекта компания активно использовала несколько инструментов господдержки. К примеру, 20 млн рублей было привлечено на строительство по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства от Корпорации МСП. Поручителем по сделке выступил гарантийный фонд Чувашии. А заём от центра «Мой бизнес» позволил пополнить парк оборудования. Проект находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития. При его содействии предприятие планирует возместить затраты по инфраструктуре.

Мойбизнес.рф

Поддержкой центра «Мой бизнес» заручилась и забайкальская компания «ВИК», которая занимается производством офисной и школьной мебели.

Предприятию сделали проект цеха с расстановкой оборудования, а также помогли разработать бизнес-план, благодаря которому «ВИК» стала резидентом промышленного парка, получив льготные условия аренды помещения. В скором времени компания планирует увеличить количество рабочих мест.

«Мы можем закрыть потребности всей Сибири и Дальнего Востока при запуске оборудования на полную мощность», — говорит начальник производства компании Максим Черных.

Сейчас у забайкальской компании есть потребность в разработке логотипа и фирменного стиля, в регистрации товарного знака и получении сертификации. Всё это помогут сделать также в центре «Мой бизнес». Например, получение сертификации товара — дорогостоящая услуга. Однако с господдержкой компания получит иные условия процедуры — всего 10% от стоимости заплатит сама компания (около 100 тыс. рублей), остальную часть расходов покроет государство.

Чтобы разместить производство на базе технопарка, необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идёт реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. А их наличие — обязательное условие для ведения многих видов предпринимательской деятельности.

Ещё недавно, чтобы получить лицензию или разрешение, бизнесу нужно было потратить много времени: собирать документы в бумажном виде, а потом лично предоставлять одну и ту же информацию в несколько ведомств. Теперь все данные можно получить на «Госуслугах». Число документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, а для разрешений — в 1,5 раза.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в России по решению президента Владимира Путина. Нацпроект помогает бизнесу на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. В том числе благодаря нацпроекту устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ бизнесмена.

Узнать всё о мерах поддержки и условиях их получения можно на цифровой платформе МСП.РФ. Кроме того, проконсультировать по этому поводу готовы в центрах «Мой бизнес».