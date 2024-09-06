В России растёт число индустриальных парков
Москва, 6 сентября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России развивается сеть высокотехнологичных производств на базе промпарков, технопарков и агропарков. Они помогают организовать производство с минимальными затратами — государство готово возместить до 99% расходов бизнесменов на развитие промышленной инфраструктуры. А с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» для резидентов таких парков действует широкий спектр преференций: от снижения налоговой нагрузки до льгот по аренде земельных участков.
«Сегодня в России действуют 430 частных и государственных промпарков, технопарков и агропарков Минэкономразвития и Минпромторга. На их базе развивают свое производство уже две тысячи компаний малого и среднего бизнеса», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
И количество таких парков будет увеличиваться. Так, президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году создать ещё не менее 100 новых центров индустриального развития страны.
Новый технопарк, например, появился в июле 2024 года удмуртском городе Сарапуле. «Русклимат ИКСЭл — Сарапул» ориентирован на производство инженерных климатических систем и электроники. Производственные площади разместились на участке более 17 тыс. кв. м. Создано более 400 рабочих мест, а объём инвестиций проекта составляет 1,7 млрд рублей.
«Русклимат ИКСЭл-Сарапул» — это уже не долгосрочная задача, а это здесь, сегодня и сейчас. Здесь производится высокотехнологичное и импортозамещающее оборудование, конкурирующее не только в стране, но и во всем мире <…> Это важно, потому что это про жизнь, про качество жизни», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Индустриальный кластер стал вторым климатическим технопарком в России. Первый технопарк «Русклимат ИКСЭл» расположен в городе Киржаче Владимирской области и объединяет 16 предприятий — лидеров климатической отрасли.
А в технопарке «Жигулёвская долина 2» в Тольятти разместила своё производство компания «Промметэкс». Она выпускает уникальные добавки для трансмиссионных и моторных масел, содержащие наноматериалы. Продукция предприятия используется для восстановления повреждённых поверхностей транспортных средств, способствует экономии топлива до 15% и увеличению мощности двигателя до 6%.
В рамках нацпроекта компании была оказана помощь в подписании соглашения о сотрудничестве с участниками Станкостроительного кластера технопарка. Кроме того, через центр «Мой бизнес» для «Промметэкса» привлекли грантовое финансирование от Фонда содействия инновациям в размере 3,5 млн рублей. К тому же в 2022 году предприятие получило статус участника проекта фонда «Сколково».
Производство электротехнической продукции готовится запустить на базе индустриального парка в Чебоксарах компания «ЕВРАЗ АВТОМАТИКА». Реализация этого проекта с вложением более 70 млн рублей позволит компании решить проблему с нехваткой производственных площадей и создать более 50 рабочих мест. Весь цикл будет расположен в одном месте, что значительно сократит затраты на логистику и повысит контроль качества.
При реализации проекта компания активно использовала несколько инструментов господдержки. К примеру, 20 млн рублей было привлечено на строительство по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства от Корпорации МСП. Поручителем по сделке выступил гарантийный фонд Чувашии. А заём от центра «Мой бизнес» позволил пополнить парк оборудования. Проект находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития. При его содействии предприятие планирует возместить затраты по инфраструктуре.
Поддержкой центра «Мой бизнес» заручилась и забайкальская компания «ВИК», которая занимается производством офисной и школьной мебели.
Предприятию сделали проект цеха с расстановкой оборудования, а также помогли разработать бизнес-план, благодаря которому «ВИК» стала резидентом промышленного парка, получив льготные условия аренды помещения. В скором времени компания планирует увеличить количество рабочих мест.
«Мы можем закрыть потребности всей Сибири и Дальнего Востока при запуске оборудования на полную мощность», — говорит начальник производства компании Максим Черных.
Сейчас у забайкальской компании есть потребность в разработке логотипа и фирменного стиля, в регистрации товарного знака и получении сертификации. Всё это помогут сделать также в центре «Мой бизнес». Например, получение сертификации товара — дорогостоящая услуга. Однако с господдержкой компания получит иные условия процедуры — всего 10% от стоимости заплатит сама компания (около 100 тыс. рублей), остальную часть расходов покроет государство.
Чтобы разместить производство на базе технопарка, необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идёт реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. А их наличие — обязательное условие для ведения многих видов предпринимательской деятельности.
Ещё недавно, чтобы получить лицензию или разрешение, бизнесу нужно было потратить много времени: собирать документы в бумажном виде, а потом лично предоставлять одну и ту же информацию в несколько ведомств. Теперь все данные можно получить на «Госуслугах». Число документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, а для разрешений — в 1,5 раза.
Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в России по решению президента Владимира Путина. Нацпроект помогает бизнесу на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. В том числе благодаря нацпроекту устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ бизнесмена.
Узнать всё о мерах поддержки и условиях их получения можно на цифровой платформе МСП.РФ. Кроме того, проконсультировать по этому поводу готовы в центрах «Мой бизнес».