Москва, 30 августа, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Российский боец, чудом выживший после встречи с украинским FPV-дроном, рассказал ИА Регнум о своем состоянии. По словам военного с позывным Второй, он уже идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в строй.

личный архив Михаил в госпитале с сыном

Видео, на котором Второго атакует беспилотник, облетело Сеть 14 августа. На кадрах видно, как солдат, увидевший вражескую «птичку», в последний момент занимает бойцовскую стойку и делает резкое движение вперед, словно хочет сбить дрон головой. В этот момент раздается взрыв. Создается иллюзия, что солдат сбил беспилотник ударом головы. После взрыва военный спокойно уходит, словно ему всё нипочем.

На самом деле все произошло гораздо банальнее, рассказал в интервью ИА Регнум сам военный.

«Головой я дрон не сбивал. Да, меня дрон-камикадзе атаковал, но он упал возле меня в полуметре от головы. Он мне разбил каску, и осколки мне прилетели в голову. У меня слетела каска», — говорит Второй.

личный архив В госпитале Михаила навестили родные

Сбить дрон головой — невозможно, добавляет боец

«Даже на видео видно, что он (о себе Михаил говорит в третьем лице. — Прим. ред.) прошел под дроном, и дрон взорвался. Такого невозможно. Если бы дрон в голову попал, то человек там бы остался «двухсотым». Камикадзе — они бьют сразу насмерть», — говорит боец.

Второй — прозвище с детства. Бойца зовут Михаил. Фамилию свою он попросил не называть. Михаил воюет не первый год. Еще в 2014-м уезжал в Донбасс добровольцем. Дома Михаила ждут красавица-жена и маленький сын, Михал Михалыч, как его ласково называет сам боец.

соцсети Второй уже второй раз за последние годы отправился добровольцем на передовую

После взрыва дрона Михаил был в шоке. Осколки попали ему в ногу и в спину. В шоковом состоянии Второй дошел до своих, после чего его отправили в госпиталь.

«Осколки из ноги вытащили, сейчас хожу нормально. Голову зашивать не стали. Она уже зарастает. Там осталось полтора сантиметра зажить. Все нормально», — рассказывает Михаил.

Тот осколок, что засел в спине близко к позвоночнику, пока так и остается в теле.

«Врачи говорят, чтобы достать осколок, нужно вскрывать грудную клетку. А если вскроют, то мне полгода (потребуется) на реабилитацию. А кто воевать пойдет? Если он мне не мешает, зачем его вырезать?» — считает Михаил.

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На днях раненому еще раз сделали компьютерную томограмму. Сейчас врачи решают, насколько целесообразна широкополостная операция.

Свою встречу с дроном и то, что не растерялся и смог выжить, Михаил чем-то героическим не считает: «Я простой деревенский парень. А на СВО все — герои», — скромно отвечает он.