Москва, 30 августа, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Минцифры предложило с 1 декабря 2024 года провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства, пересекающими границу. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован 30 августа.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Иностранные граждане должны будут при въезде в РФ сдавать изображение лица и отпечатки пальцев. Эксперимент предполагается провести в два этапа. К первому из них планируется привлечь лишь часть пунктов на въезде в страну.

«При прохождении иностранным гражданином и лицом без гражданства пограничного контроля при въезде в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации в период проведения эксперимента (…) осуществляется сбор биометрических персональных данных (изображения лица человека, полученного с помощью фотовидеоустройств, и папиллярных узоров пальцев рук человека) сотрудником Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — сказано в проекте постановления.

На втором этапе для безвизового въезда в Россию иностранные граждане смогут заранее сдавать биометрические данные в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита. При этом порядок оформления документов для посещения России в визовом режиме останется прежним.

Эксперимент не коснётся детей младше шесть лет, а также граждан Белоруссии, сказано в проекте.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент Владимир Путин указал на необходимость кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства поручил МВД, другим правоохранителям и спецслужбам, правительству и администрации президента проработать эти вопросы.

Президент отметил, что через нелегальные каналы миграции в Россию могут попадать экстремисты и агенты иностранного влияния, ведущие подрывную деятельность. С другой стороны, существует ряд излишних барьеров для возвращения на Родину потомков россиян, подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как существующие не позволяют в полном объёме купировать риски незаконной миграции.