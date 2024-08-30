Москва, 30 августа, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Обломки крупного украинского беспилотника «Бобёр» обнаружили на территории Новой Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

Cabinet of Ministers of Ukraine Украинский дрон «Бобер»

По информации журналистов, фрагменты БПЛА были найдены в акватории реки Моча и на её берегу в садовом некоммерческом товариществе «Роднево». Сообщается, что ширина обломков составляет 1,5 метра.

«Взрывчатки на нём обнаружено не было», — сказано в материале.

На данный момент обломки украинского дрона изучают специалисты. О том, был ли сбит дрон российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), не сообщается.

Ранее ИА Регнум передавало, что средства противовоздушной обороны сбили восьмой по счёту беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.

19 августа дежурными силами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Москвы и Московской области. Потеряв управление, дрон упал в безлюдном районе около населённого пункта Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет.

18 августа Минобороны РФ рассказало, что в центре Москвы был сбит беспилотник. После воздействия средств поражения ПВО он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередная попытка киевского режима нанести удар беспилотником по Москве подтверждает его преступную сущность.