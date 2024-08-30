Лондон, 30 августа, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Гибель Алексея Меся, одного из немногочисленных обученных пилотов F-16, нанесёт Украине больший урон, чем потеря самого истребителя. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Социальные сети Алексей Меся

«Однако гибель одного из немногих украинских пилотов F-16 нанесёт больший урон, чем потеря самолёта. Официальные лица США говорят, что подполковник Месь был одним из шести пилотов в стране, прошедших обучение на F-16», — сказано в материале.

По информации издания, Месь якобы сыграл заметную роль в лоббировании Украиной получения от западных стран F-16. В материале также говорится, что поставленные Нидерландами и Данией истребители не являются новейшими моделями. Кроме того, боевые самолёты не будут применяться в зоне боевого соприкосновения из-за угрозы со стороны систем противовоздушной обороны ВС России, отмечают авторы публикации.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа генштаб ВСУ признал, что потерян один из переданных Украине истребителей F-16, о чём ранее сообщали западные и украинские СМИ. Крушение произошло спустя несколько недель после прибытия американских истребителей на Украину, отмечала газета The Wall Street Journal. Сообщалось также, что за штурвалом находился пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл курс по управлению F-16. Он недавно вернулся на Украину после двухмесячного обучения в США.

В Пентагоне отказались комментировать потерю Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16 и переадресовали вопрос Киеву.

29 августа народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что находящийся в распоряжении ВСУ истребитель F-16 сбили украинской ракетой Patriot. После этого бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал СБУ и ГБР возбудить дело против Безуглой.

Западные страны, по данным СМИ, передали киевскому режиму первые десять истребителей F-16, до конца года ВСУ должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года в распоряжении Украины должно находиться 79 таких воздушных судов.

Американский политолог Марк Слебода ранее отмечал, что переданные ВСУ F-16 значительно устарели.

Вместе с этим президент России Владимир Путин в марте подчёркивал, что поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.