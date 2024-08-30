Брюссель, 30 августа, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, однако страны Евросоюза должны разрешить удары европейским оружием по территории, которую ЕС признает российской. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Lev Radin/Global Look Press Жозеп Боррель

«Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину», — сказал он на брифинге.

При этом Боррель призвал «войти в положение» Украины, «не имеющей средств для ответных ударов» по России.

«Они должны иметь равные возможности», — заключил глава дипломатии.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Боррель заявил, что Евросоюз на встрече глав МИД стран-членов не достиг соглашения об отмене ограничений на удары оружием Запада по России.

Ранее чиновники в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джозефа Байдена разрешить украинским войскам наносить удары по всей территории России. Президент России Владимир Путин рекомендовал НАТО осознать серьёзность последствий таких решений. Глава государства заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны.