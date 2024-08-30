Вашингтон, 30 августа, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Уничтожение истребителя F-16 Воздушных сил Украины и потеря его пилота Алексея Меся является серьёзным ударом для Киева, пишет Washington Post (WP).

Staff Sgt. Taylor Solberg/Global Look Press

«Гибель одного из звёздных украинских лётчиков-истребителей, а также одного из её немногих ценных самолётов F-16 — это огромный удар для Украины», — говорится в публикации.

Также в материале уточняется, что погибший Месь был одним из шести украинских пилотов, которых обучали управлять истребителями данной модели.

Истребитель ВСУ F-16 сбили украинской же ракетой Patriot, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Она информировала, что F-16 был сбит из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ. В докладах же отметили, что пилот якобы не справился с управлением.

The Wall Street Journal ранее писало, что один из переданных Украине истребителей потерпел крушение 26 августа. Первоначальные данные указывали, что самолёт не был сбит, а его крушение произошло из-за ошибки пилота. Позднее генштаб украинской армии подтвердил, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16.

28 августа украинские СМИ сообщили о гибели пилота Меся, одного из первых закончивших курс по управлению F-16. По этим данным, он погиб во время выполнения боевого задания.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны передали Киеву первые десять истребителей, до конца года ВСУ должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года — 79. Американский политолог Марк Слебода отмечал, что переданные F-16 значительно устарели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявляла, что поставки американских истребителей не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.