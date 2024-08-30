Пушкино, Московская область, 30 августа, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов выявили 120 нелегальных мигрантов в Пушкине в Московской области. Об этом сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России «Пушкинское» при поддержке Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили складское помещение, где трудились уроженцы из стран СНГ и Африки», — приводит сайт ведомства слова Петровой.

Отмечается, что в результате рейда 120 мигрантов были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России (ст. 18.8 КоАП РФ).

При этом в отношении 19 мигрантов были составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное осуществление трудовой деятельности в России (ст. 18.10 КоАП РФ), а одного привлекли к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания по ст. 20.25 ч.3 КоАП РФ.

Как уточнила Петрова, на каждого из иностранцев был наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы России. Кроме того, 31 мигранта поместили в спецучреждение до исполнения судебного решения.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают для последующего задержания организаторов незаконной миграции.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа стало известно, что в Москве сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета и полицейские провели рейд на улицах столицы, в ходе которого они выявили факты незаконной миграции. Сотрудники правоохранительных органов проверяли соблюдение законодательства бывшими мигрантами и вручили нескольким десяткам человек повестки о явке в военкомат для постановки на воинский учёт. Проверки проходили в том числе и на автовокзале у станции метро «Щёлковская», а также на овощебазе и в хостелах.

8 августа правоохранители задержали в Москве преступную группу, которая организовала канал незаконной миграции. Против задержанных возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В жилище подозреваемых провели обыски. Правоохранители обнаружили документы, которые подтверждают причастность фигурантов к преступлениям.