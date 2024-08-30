Екатеринбург, 30 августа, 2024, 11:03 — ИА Регнум. В больнице Екатеринбурга скончалась 12-летняя девочка, которую достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщили 30 августа в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Социальные сети

Таким образом, число погибших увеличилось до 11 человек, из них шестеро — дети.

«Глава города и администрация выражают искренние соболезнования семье погибшей девочки. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 августа в Нижнем Тагиле квартиры в двух подъездах жилого пятиэтажного дома на улице Сибирской обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах. В результате 26 человек пострадали, 16 были спасены.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по этому факту. Правоохранители 6 августа задержали трёх работников газовой службы «Газэкс», обслуживавшей дом, на следующий день им предъявили обвинения по уголовному делу о взрыве газа.

До происшествия жители Нижнего Тагила регулярно обращались к главе города с жалобами на работу «Газэкс». В числе прочих были сообщения о том, что сотрудники компании плохо проверяют газовое оборудование.