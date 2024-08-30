Москва, 30 августа, 2024, 11:00 — ИА Регнум. На ВДНХ с 31 августа по 1 сентября пройдет Московский медиафестиваль, который объединит все грани медиа — от бизнеса и цифровой безопасности до моды, хобби и досуга. В рамках фестиваля молодежное сообщество ВЫЗОВ откроет двери креативной лаборатории для всех желающих.

На протяжении работы лаборатории будут проходить лекции и мастер-классы на тему медиапродвижения, экспертности, использования нейросетей в создании видеоконтента и запоминающегося образа и другие. Посетители смогут не только получить полезные знания и прокачать профессиональные навыки, но и заявить о себе.

Спикерами и экспертами станут специалисты и ученые, кандидаты наук, организаторы региональных и федеральных проектов и руководители лабораторий сообщества ВЫЗОВ в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани.

Дарья Таллах поделится, как основателю стартапа продвигать себя с помощью социальных сетей, а Павел Любушкин обсудит с гостями Креативного пространства, как «угрюмая» энергетика дружит с яркими медиа. Об экспертности в медиапространстве расскажет Асыльяр Губайдуллина.

«Программа креативной лаборатории полностью собрана из участников молодежного сообщества ВЫЗОВ, — рассказала координатор молодежного сообщества ВЫЗОВ и доктор политических наук Валерия Родина. По её словам, деловая программа очень насыщенная, а спикеры приедут со всей страны. «Все это говорит о том, что молодые ученые уже стали лидерами общественного мнения, имеют широкую экспертизу по продвижению и готовы ей делиться с молодежью», — подчеркнула Родина.

Кроме того, в рамках креативной лаборатории состоится открытый диалог, на котором расскажут о создании фильма «Приключения Маши и Миши в тяжелом машиностроении». Главные герои — участники молодежного сообщества ВЫЗОВ Мария Рындык и Михаил Гарбуз — поделятся опытом и впечатлениями от реализации проекта и участия в нем, обсудят процесс съемок и объяснят, чем знаменита и славится Россия в области сильных и надежных машин.

Московский медиафестиваль — площадка для обмена знаниями и опытом среди тех, кто интересуется медиа. Гостей мероприятия ждет множество активностей, включающих в себя более 40 контент-сессий, 4 тематические зоны, концертную программу и встречи с более чем 150 экспертами и звездами. Мероприятие было организовано при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москва. Фестиваль проходит на ВДНХ с 31 августа по 1 сентября 2024 — вход свободный.

Сообщество создано по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра «Инсайт Люди». Стать участником молодежного сообщества «Вызов» может любой желающий гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет.