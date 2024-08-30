Москва, 30 августа, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с задержанными колумбийскими наёмниками, воевавшими на стороне ВСУ.

Кадр из видео

Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александр — фигуранты дела о наёмничестве.

Во время обыска у них нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму образца ВСУ с символикой националистического батальона «Карпатская Сечь» ВСУ, отметили в ФСБ.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.

Как передавало ИА Регнум, в июле суд заочно приговорил финского наёмника Хухтала Топи к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Наёмник объявлен в международный розыск. Суд установил, что в марте 2022 года Топи для получения вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины».

Также в июле были заочно осуждены наёмники из Грузии и Латвии, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ. Гражданин Грузии Шота Деметрашвили приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, гражданину Латвии Аниньшу Атварсу заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова ранее заявила, что иностранных наёмников в рядах Вооружённых сил Украины нужно исключать из обменного процесса. Она подчеркнула, что у России достаточно обменного фонда и РФ может менять своих пленных на украинцев.