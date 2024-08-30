Киев, 30 августа, 2024, 10:33 — ИА Регнум. На Украине потребовали возбудить уголовное дело в отношении народного депутата Марьяны Безуглой после её слов об истребителе F-16, пишет «Страна. ua».

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

Отмечается, что бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал СБУ и ГБР открыть дело против Безуглой после её слов о том, что первый F-16 на Украине сбила дружественным огнём ракета ПВО Patriot.

«Может, уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!» — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа генштаб ВСУ признал, что потерян один из переданных Украине истребителей F-16, о чём ранее сообщали западные и украинские СМИ. Крушение произошло спустя несколько недель после прибытия американских истребителей на Украину, отмечала газета The Wall Street Journal. Сообщалось также, что за штурвалом находился пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл курс по управлению F-16. Он недавно вернулся на Украину после двухмесячного обучения в США.

В Пентагоне отказались комментировать потерю Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16 и переадресовали вопрос Киеву.

Безуглая заявила, что находящийся в распоряжении ВСУ истребитель F-16 сбили украинской ракетой Patriot.