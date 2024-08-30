Москва, 30 августа, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал в суд на экс-замглавы Минобороны Павла Попова, руководство парка, а также Минкультуры из-за ненадлежащего хранения музейных экспонатов. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Григорий Сысоев/РИА Новости Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов

Отмечается, что бывший работник парка изначально подал иск к Министерству культуры, в котором он утверждал, что музейные экспонаты хранятся ненадлежащим образом, о чём он уведомлял руководство парка. При этом сам истец на судебное заседание не явился.

В свою очередь представитель Минкультуры опроверг поступление обращений, касающихся угрозы сохранности экспонатов, а сам истец не предоставил никаких доказательств их подачи, сказано в публикации.

По информации агентства, после этого суд признал, что нарушений со стороны должностных лиц Минкультуры совершено не было. Через некоторое время мужчина подал гражданский иск к руководству парка, в котором он утверждал, что с 2020 года добивался личной встречи с администрацией учреждения и направлял обращения на имя Попова, в котором обжаловал действия работодателя. Позже суд постановил, что руководство парка соблюдало порядок его обращений, оставив его иск без удовлетворения. Несмотря на это, истец оспорил решение суда. Однако и в этот раз суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

По данным агентства, уже весной 2024 года мужчина подал иск к Попову, однако содержание иска не уточняется. Отмечается, что в сентябре этого года у истца и Попова была назначена беседа.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Павла Попова задержали по делу о мошенничестве. Он не признал вину. 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца — до 29 октября. Он будет содержаться в СИЗО-2 «Бутырка».

По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Предварительно, сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 млн рублей.