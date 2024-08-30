Москва, 30 августа, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Футболист Александр Алиев, выступавший за московский «Локомотив», призвал украинскую армию убивать мирных жителей Курской области. Свой призыв он разместил в соцсетях.

Садовников Дмитрий Футболист Александр Алиев

«Убивайте эту нечисть, убивайте мирное население», — написал Алиев в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), обращаясь к бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Украинскому футболисту Алиеву присвоено высшее спортивное звание Украины — мастер спорта международного класса. Он родился в Хабаровске в 1985 году, начал серьёзно заниматься футболом в 12 лет, когда семья переехала в Курск. В возрасте 15 лет спортсмен перешёл из московского «Спартака» в киевское «Динамо». За «Локомотив» Алиев играл в 2010 году.

Отец Алиева был военным лётчиком, а мать родилась в Курске. У футболиста там остались родственники, сообщают Telegram-каналы.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области ввели режим контртеррористической операции после того, как 6 августа туда вторглись подразделения ВСУ. Российские войска остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона.

Украинские подразделения убивают мирных жителей и уничтожают их дома. По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, ВСУ бьют по сельским домам зажигательными боеприпасами, стреляют в упор из БТР и веселятся, когда дома пылают. Они также применяют для обстрела населённых пунктов снаряды со шрапнелью.

Зафиксированы многочисленные случаи расстрела боевиками ВСУ мирных жителей в Курской области, есть факты использования детей в качестве живого щита, отмечал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.