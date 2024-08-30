Сумы, Украина, 30 августа, 2024, 09:49 — ИА Регнум. В Сумах на севере Украины начался крупный пожар, сообщила 30 августа областная военная администрация в Telegram-канале.

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Отмечается, что в ряде районов города наблюдается задымление, жителей призвали закрыть окна и не выходить на улицы.

Согласно информации украинского портала оповещения населения, в ночь на 30 августа в Сумской области почти на шесть часов была объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в ночь на 30 августа предприятие получило повреждение в результате взрывов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что в ходе спецоперации российские войска наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.