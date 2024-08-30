Москва, 30 августа, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Украинские формирования снарядами со шрапнелью обстреливают дома мирных жителей курского приграничья, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью «РИА Новости».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Дипломат отметил, что на прошлой неделе побывал в Курской области, где десятки мирных жителей рассказали ему о преступлениях Вооружённых сил Украины (ВСУ). В частности, Мирошнику показали один из частных дворов с постройками, прошитыми шрапнелью — маленькими тяжёлыми шариками диаметром 5–6 мм.

«Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками», — сказал Мирошник.

Он добавил, что одна ракета начинена более чем 9 тыс. шариков. Когда такой снаряд взрывается над жилым районом, там, по его словам, не остаётся ни одного целого стекла, а автомобили превращаются в решето.

Применение таких снарядов против мирного населения — особый цинизм, подчеркнул посол.

Как сообщало ИА Регнум, Мирошник также рассказал, что ВСУ уничтожают дома мирных жителей, которые успели эвакуироваться. По его словам, ВСУ бьют по сельским домам зажигательными боеприпасами, стреляют в упор из БТР и веселятся, когда дома пылают.

В Курской области ввели режим контртеррористической операции после того, как 6 августа туда вторглись подразделения ВСУ. Российские войска остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона.