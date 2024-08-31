Первый американский истребитель F-16, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбили американской же ракетой системы Patriot. Это произошло во время одной из самых мощных воздушных атак россиян 26 августа. Обсуждением такого известия от депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой ознаменован новый, 918-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум F16, Украина

Потерю первого истребителя F-16 подтвердил генеральный штаб ВСУ. Комментируя произошедшее в Telegram-канале 29 августа, Безуглая указала на то, что ни один из генералов не наказан за ложь. В докладах командования отмечается, что пилот Алексей Месь с позывным Moonfish «не справился с управлением», тогда как по информации депутата, F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot «из-за дискоординации между подразделениями».

Безуглая заявила, что культура лжи в штабах ВСУ «приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на покровском направлении».

Инцидент с уничтожением украинского истребителя F-16 прокомментировал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале, указав на «достойное начало для нового «ундерваффе» в руках бедуинов».

Просьба Владимира Зеленского о поставках Украине более 100 истребителей F-16 выглядит нелепо после крушения одного из лучших пилотов ВСУ, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своемблогеYouTube.

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