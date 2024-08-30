Москва, 30 августа, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI требуется госпитализация. Об этом рассказала «РИА Новости» руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.

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По словам специалиста, EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани.

Отмечается, что 95 процентов больных не обходятся без госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких.

Как сообщало ИА Регнум, распознать новую болезнь EVALI, которая вызывается употреблением вейпов и электронных сигарет, довольно сложно, так как её симптомы во многом похожи на признаки COVID-19, заявил врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин. Употребление вейпов может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы.

EVALI — острое лёгочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а её выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает её опасность для потребителей вейпов.