Варшава, 30 августа, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу следует объявить в Польше персоной нон грата после его высказываний о Волынской резне. Об этом 29 августа заявил депутат польского парламента Януш Ковальский.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«После скандального заявления Кулебы о Волыни и ревизионистского заявления о «насильственном изгнании с украинских территорий» в контексте операции «Висла», этот политик должен быть объявлен персоной нон грата в Польше», — написал депутат в соцсети Х.

Ковальский считает, что украинский глава МИД должен немедленно покинуть Польшу.

Кроме того, парламентарий призвал уволить руководителя польской дипломатии из-за отсутствия реакции на высказывания Кулебы.

Днём ранее глава МИД Украины на вопрос поляков, когда республика проведёт эксгумацию жертв резни, ответил словами о необходимости «увековечить память украинцев», намекая на принятое Варшавой решение о сносе памятника «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, 26 июля глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции TOK. FM заявил, что власти Украины из-за политических препятствий и вопросов безопасности отказываются разрешить польской стороне эксгумацию останков жертв Волынской резни. Он также назвал это только поводом и призвал Киев согласиться на эксгумацию в качестве жеста доброй воли.

В феврале 1943 года националисты начали на Западной Украине акцию по уничтожению польского населения Волыни, кульминацией которой стали события 11 июля 1943 года, когда отряды УПА атаковали порядка 100 польских населённых пунктов. Эти события назвали Волынской резнёй, её жертвами стали 100 тыс. мирных жителей. В Варшаве считают эти события геноцидом.