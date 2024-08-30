Веллингтон, 30 августа, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII умер 29 августа. Ему было 69 лет.

Флаг Новой Зеландии

«Король мирно умер в окружении своей семьи, супруги и троих детей», — говорится в заявлении канцелярии монарха.

Смерть наступила в больнице — король проходил восстановление после операции на сердце.

Похоронят Тухеитиа Паки на горе Таупири. Королём он стал в 2006 году в день похорон королевы-матери.