Висконсин, США, 30 августа, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что ядерное оружие — главная мировая проблема, а потому нужно позаботиться, чтобы его никто и никогда не применил.

Иван Шилов ИА Регнум Польша, ядерное оружие

Вместе с тем Америка единственная, кто применил атомное оружие против другой страны.

«Самая большая проблема нашей страны и всего мира — это ядерное оружие, разрушительная сила. Мы должны позаботиться о том, чтобы оно никогда не было использовано», — призвал Трамп в своей речи перед сторонниками в штате Висконсин.

Рассуждая о ядерных арсеналах разных государств, кандидат-республиканец заявил, что Китай за 4-5 лет будет в состоянии «догнать США».

Как сообщало ИА Регнум, США вновь пытаются запугать Россию ядерным оружием, но у них это не вышло с СССР, не выйдет и сейчас, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в рамках мероприятия, посвящённого 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.