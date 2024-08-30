Москва, 30 августа, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Российские десантники в Курской области разбили разведывательную группу ВСУ из состава 22-й отдельной механизированной бригады.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

По информации представителя силового ведомства, было уничтожено 22 украинских разведчика из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Разведгруппа была ликвидирована севернее населённого пункта Снагость Курской области огневым налётом 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ, пояснил «РИА Новости» представитель силовиков, заверив, что курское направление контролируется бойцами.

Как сообщало ИА Регнум, артиллеристы российской армии 29 августа подбили вражеский танк и два броневика на курском направлении, информировал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

28 августа в Курской области бойцы в течение 11 часов вели героические бои на двух участках. Алаудинов признал, что «был очень тяжёлый день», но ребята выстояли, выполнив все боевые задачи.

Наиболее активные боевые действия разворачиваются в районе Малой Локни, Коренево, Комаровки и Ольговки.