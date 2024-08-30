Братислава, 30 августа, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Словакия примкнула к странам, где стали сомневаться в правде о решающем вкладе советских воинов в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Мне жаль, что и Словакия относится к странам, где начинают эту объективную правду подвергать сомнению», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Фицо подчеркнул, что уважает и будет уважать каждую жертву борьбы против фашизма.

Отрадно, что пока в Словакии сильно поколение политиков, говорящих правду не только о мировой войне, но и о самом Словацком национальном восстании, добавил премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что американские власти продолжают пытаться цинично принизить и даже дезавуировать решающую роль Советского Союза в сокрушении фашизма. Риторика действующих политиков США вывернута на потребу дня и является частью их психологической войны против России. Борьба с этим продолжится, российская сторона не позволит искажать историю, а также забыть, что её народ положил на алтарь победы над нацизмом 27 миллионов жизней, заявил Антонов.

Целью специальной военной операции России на Украине является искоренение фашизма, который вновь поднял голову в Европе, предавшей итоги Второй мировой войны, заявил 22 июня зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Будет сделано всё необходимое, чтобы уберечь Родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов граждан России. Также он выразил благодарность вооружённым силам страны и подчеркнул, что враги РФ будут повержены.