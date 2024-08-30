Киев, 30 августа, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Находящийся в распоряжении ВСУ истребитель F-16 сбили украинской ракетой Patriot, заявила 29 августа депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Социальные сети Марьяна Безуглая

Боевой самолёт F-16 под управлением пилота Алексея Меся поразили зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ, признала она. При этом командование отразило в докладах, что пилот якобы не справился с управлением.

«Но культура лжи в командовании воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на покровском направлении», — отметила она в Telegram-канале.

Безуглая подчеркнула, что в связи с потерей истребителя и гибелью пилота ни один из генералов не был наказан, также остался на посту командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Как передавало ИА Регнум, в июле Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский смотрит на мир «пьяными глазами» и пытается убедить СМИ Запада в достойном положении украинских войск. На самом деле, по её словам, он манипулирует правдой и при этом «физически уничтожает» новое поколение бойцов ВСУ.

Осведомлённый источник проинформировал, что ВС России, возможно, уничтожили первый американский истребитель F-16 на Украине в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Самолёты находились на аэродроме во время нанесения ударов. Затем они поднялись в воздух и вернулись через два-три часа. Один из F-16 мог быть уничтожен во время повторного удара по аэродрому.

На Украине 28 августа признали гибель пилота Меся, одного из первых закончивших курс по управлению F-16. По этим данным, военный погиб во время выполнения боевого задания.