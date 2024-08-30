Москва, 30 августа, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Новый фигурант уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» Умеджон Солиев мог получить гражданство России, сообщил «РИА Новости» источник в МВД Таджикистана.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

По его данным, Солиев не прописан ни в одном из четырёх районов города Душанбе, поэтому он мог оформить российское гражданство.

В марте МВД РФ объявило уроженца Таджикистана в розыск по статье Уголовного кодекса.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения пятерым фигурантам по делу о теракте в «Крокусе», чьи имена ранее не раскрывались. Ими оказались Гадоев Шахромджон, Исмаилов Зубайдулло, Солиев Мустаким, Солиев Умеджон и Хамидов Хусейн.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершён 22 марта. Четверо боевиков ворвались в здание и открыли огонь из автоматов. Погибли 145 человек. После этого террористы попытались сбежать на Украину, но были задержаны на границе. По делу арестовали 12 человек: четверым предъявили обвинения по статье о совершении теракта, остальным по статье о пособничестве в совершении атаки. Исполнителям также вменяют участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.