Монако, 30 августа, 2024, 03:10 — ИА Регнум. УЕФА провёл 29 августа в Монако жеребьёвку общего этапа Лиги чемпионов, которая в этом сезоне пройдет в обновлённом формате, без традиционного группового этапа. В турнире будут участвовать 36 команд.

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye/Global Look Press

Таким образом, каждый клуб проведёт по восемь игр — по четыре дома и в гостях.

В основном этапе встретятся «Реал» — «Боруссия», «Манчестер Сити» — «Интер» и «Барселона» — «Бавария».

Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.

Топ-матчи общего этапа сезона: «Реал» — «Боруссия», «Ливерпуль» — «Реал», «Манчестер Сити» — «Интер», ПСЖ — «Манчестер Сити», «Бавария» — ПСЖ, «Барселона» — «Бавария» и «Ливерпуль» — «Байер».

В следующий раунд выйдут первые восемь команд общей таблицы. Следующие 16 команд проведут стыковые матчи за выход в плей-офф, 12 участников отправятся в Лигу Европы.

Как сообщало ИА Регнум, УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов, сделав акцент на вокальной части. Решено вернуться к оркестровой версии. В последний раз она звучала в финале 2006 года, когда испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». Из мелодии убрали инструментал, изменив звучание.

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.