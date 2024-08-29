Москва, 30 августа, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Школьные линейки, посвящённые началу учебного года, в Москве планируют провести в новом формате, при этом родители присутствовать не будут. Школы сделают онлайн-трансляцию праздника.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Учебный год начнётся 2 сентября. Официально власти Москвы ещё не сообщали, но в соцсетях и мессенджерах уже распространяется информации, что линейки пройдут не совсем традиционно. Учеников соберут не во дворах, а в помещениях школ.

Так, РБК о новшествах рассказали несколько учителей.

Директор школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майя Булаева пояснила, что все линейки, в том числе и самая главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. При этом родители на линейках присутствовать не будут. По словам директора, это связано с безопасностью детей и погодными условиями (прогнозируется жара). Первый урок в школе начнётся с «Разговора о важном».

В пресс-службе заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой не стали комментировать информацию, уточнив, что расскажут «всё по части образования» на пресс-конференции 30 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 27 августа прошёл городской педсовет перед Днём знаний, на котором подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили планы по обновлению зданий городских учебных заведений.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что более 40% выпускников 2024 года набрали от 220 баллов суммарно по трём предметам ЕГЭ. Ещё тысячи школьников получили 100 баллов или стали победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Также большинство абитуриентов с успехом поступили в учебные заведения.

С начала учебного года в России вступят в силу поправки в закон «Об образовании». Для школьников ограничат использование мобильных телефонов и умных часов во время занятий. Кроме того, в новом учебном году в школах вводятся обязательные уроки труда, а ОБЖ заменит предмет «Основы безопасности и защиты Родины».