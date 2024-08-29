Вашингтон, 30 августа, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Десятки тысяч пользователей соцсети Х (бывший Twitter) по всему миру пожаловались на сбои в работе. Информация об этом появилась 29 августа на сайте Downdetector.

gix.ru Логотип соцсети Х

По данным портала, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, нарушения в работе Х начались около 22:00 мск. Чаще всего о проблемах сообщали пользователи соцсети в США. Количество жалоб от американцев превысило 50 тысяч. Кроме того, обращения поступали от жителей ряда европейских стран и других государств мира.

Порядка 85% обращений были связаны с неполадками в работе приложения, у 11% не происходило соединение с сервером, 4% не удалось открыть сайт.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля во многих странах мира возникли сбои в работе устройств с системой Windows, пользователи пожаловались на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Проблема затронула множество компаний, правительственных и иных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах.

Американский предприниматель Илон Маск назвал глобальный сбой в работе операционной системы Windows крупнейшим провалом в сфере информационных технологий. Комментируя сбой в работе Microsoft, предприниматель также отметил, что Х работает штатно, и опубликовал смеющийся эмодзи в ответ на сообщение одного из пользователей о том, что у Microsoft «всё поломалось».