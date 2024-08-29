Вашингтон, 29 августа, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Шеф Пентагона США Ллойд Остин 30 августа встретится с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым. Стороны обсудят атаку украинской армии на Курскую область, заявила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Остин примет украинского министра обороны Умерова здесь, в Пентагоне… Он также получит обновленную информацию о ситуации на поле боя, в том числе в Курске», — пояснила она.

По словам Синхг, министр обороны США намерен подтвердить приверженность Белого дома дальнейшей поддержке Украины. Другие детали предстоящей встречи она не привела.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в августе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель обсуждали детали операции ВСУ в Курской области. В ходе беседы они сосредоточились на расширении сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия.

Участие американской частной военной компании во вторжении ВСУ в Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника конфликта, считают в Министерстве иностранных дел РФ. Все иностранные наёмники, нелегально пересекающие границу, автоматически становятся законной военной целью для российской армии, напомнили в ведомстве.

Тактика украинских властей по отправке боевиков в Курскую область оказалась провальной и глупой, заявил американский политолог Джон Миршаймер. По его словам, ежедневно ситуация в Донбассе для ВСУ ухудшается, а нападение на российский регион только ускорило крах украинской армии. Российские войска медленно, но верно побеждают, признал эксперт.