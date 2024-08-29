Умеров доложит Остину о боевых действиях ВСУ, в том числе под Курском
Шеф Пентагона Остин примет Умерова и обсудит нападение ВСУ на Курскую область
Вашингтон, 29 августа, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Шеф Пентагона США Ллойд Остин 30 августа встретится с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым. Стороны обсудят атаку украинской армии на Курскую область, заявила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.
«Остин примет украинского министра обороны Умерова здесь, в Пентагоне… Он также получит обновленную информацию о ситуации на поле боя, в том числе в Курске», — пояснила она.
По словам Синхг, министр обороны США намерен подтвердить приверженность Белого дома дальнейшей поддержке Украины. Другие детали предстоящей встречи она не привела.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в августе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель обсуждали детали операции ВСУ в Курской области. В ходе беседы они сосредоточились на расширении сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия.
Участие американской частной военной компании во вторжении ВСУ в Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника конфликта, считают в Министерстве иностранных дел РФ. Все иностранные наёмники, нелегально пересекающие границу, автоматически становятся законной военной целью для российской армии, напомнили в ведомстве.
Тактика украинских властей по отправке боевиков в Курскую область оказалась провальной и глупой, заявил американский политолог Джон Миршаймер. По его словам, ежедневно ситуация в Донбассе для ВСУ ухудшается, а нападение на российский регион только ускорило крах украинской армии. Российские войска медленно, но верно побеждают, признал эксперт.