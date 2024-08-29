Вашингтон, 29 августа, 2024, 23:27 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах растёт спрос на строительство частных бункеров «судного дня» для защиты от различных нападений, в том числе террористов, а также ядерной катастрофы. Об этом заявил телеканал Fox News.

Whitehotpix/Global Look Press

По информации телеканала, фирма по предоставлению бункеров из Далласа признала, что идёт рост числа клиентов на подземные укрытия. Якобы многие американцы обеспокоены социальной напряженностью.

Топ-менеджеры компании признали, что заказы стали поступать ежедневно, а стоимость строительства каждого бункера варьируется от 20 тыс. до 1 млн долларов. Всё зависит от предпочтений заказчика.

Среди состоятельных клиентов компании, заказывающих «люксовые бомбоубежища», значатся сестры Ким и Хлоя Кардашьян, блогер Мистер Бист, а также другие известные личности из других стран.

По словам владельца компании, «бизнес процветает».

Как сообщало ИА Регнум, издание The Guardian утверждает, что ряд соцопросов показал то, что почти половина американцев допускает начало гражданской войны в ближайшие десять лет. Состоятельная часть населения скупает бункеры «судного дня» с кладовыми и комфортной мебелью. Остальные скупают оружие и боеприпасы.

В районе Иерусалима Служба общей безопасности подготовила к эксплуатации подземный бункер для длительного размещения в нём израильского руководства. В бункере могут разместить несколько сотен человек. Для этого под землёй возвели жилые помещения, рабочие кабинеты, залы заседаний и единый командный центр, связанный с комплексом минобороны Израиля, расположенным в Тель-Авиве.