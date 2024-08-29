Одесса, Украина, 29 августа, 2024, 23:14 — ИА Регнум. В Одессе на фоне воздушной тревоги вечером 29 августа прогремел взрыв. Об этом проинформировало украинское издание «Зеркало недели».

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«Одесса, местные паблики сообщают о взрыве», — указали авторы в Telegram-канале.

По состоянию на 20:23 мск сигналы воздушной тревоги включили в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа украинские СМИ оповещали о взрывах в окрестностях Киева, а также в Днепропетровске, Одессе и Львовской области.

На Украине ночью 27 августа на фоне объявленной воздушной тревоги серия взрывов прогремела в Киеве. Также взрывы были слышны в Хмельницкой области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в ходе спецоперации удары Вооружёнными силами России наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.