Санкт-Петербург, 29 августа, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Итальянскую киноактрису Орнеллу Мути ждут с визитом в Санкт-Петербурге. Ожидается, что актриса примет участие в церемонии открытия выставки российского художника Никаса Сафронова.

IMAGO/Robert Schmiegel/Global Look Press Орнелла Мути

По данным Telegram-канала Mash, Мути села в самолёт до Стамбула, а оттуда вылетит в Санкт-Петербург.

В планах 69-летней актрисы предусмотрена культурная программа и ряд других мероприятий.

Домой Мути намерена вернуться 2 сентября.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2022 года Мути заявила, что хотела бы стать гражданкой России. Она утверждала, что ей было бы приятно получить гражданство, потому что это часть её культуры, связанной с матерью. Актриса сообщила о самостоятельном изучении русского языка, но нужна практика.

Илзе Рената Краузе, мать Орнеллы Мути, была наполовину русская. Дед и бабушка актрисы родились в Санкт-Петербурге, откуда переехали в Эстонию.