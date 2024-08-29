* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 29 августа, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Фронт в Донбассе уже рухнул, а ситуация вышла из-под контроля ВСУ, заявил 29 августа боевик «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Пономаренко, передаёт киевское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

ВС РФ сохраняют значительное количественное преимущество и имеют «безграничные запасы боеприпасов», наступление российских войск продолжается, и остановить его ВСУ не может, заявил Пономаренко.

«Пока выглядит, что наш фронт на Донбассе рухнул. Оборона ВСУ дезорганизована, войска устали, ослаблены, а многие подразделения — деморализованы», — сказал боевик.

Он также отметил, что в рядах ВСУ есть серьёзные проблемы с дисциплиной, а «бусифицированное» (мобилизованное силой) пополнение лишь усугубляет ситуацию. Пономаренко усомнился в наличии у руководства ВСУ какого-либо «глобального плана».

Также боевик предложил «перенять опыт вермахта» по стабилизации фронта после крупных поражений, признав при этом, что подобные решения «дают только краткосрочный эффект и лишь оттягивают общее поражение», отметило издание.

Ранее обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье отметил, что попытки Киева перенести боевые действия на российскую территорию ожидаемо терпят крах: российская армия отбивает новые атаки ВСУ в Курской области, в то же время российские силы продолжают продвигаться по всему фронту в Донбассе, тесня противника и не давая ему создавать новые линии обороны.

29 августа Минобороны РФ сообщило об освобождении населённых пунктов Николаевка (ДНР) и Стельмаховка (ЛНР), днём ранее — об освобождении Камышевки (ДНР), 27 августа — об освобождении Орловки в Донецкой Народной Республике.